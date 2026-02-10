Λέικερς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κρατήσουν τον Λεμπρόν, θέλουν να ανανεώσουν τον Ριβς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν αποκλείεται να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Λεμπρόν Τζέιμς, ενώ την ίδια ώρα θέλουν να «δέσουν» τον Όστιν Ριβς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς στο trade deadline κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Λουκ Κενάρντ, παραχωρώντας ένα second-round pick και τον Γκέιμπ Βίνσεντ. Φυσικά, οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν φέτος, αλλά έχουν το μυαλό τους και στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Λέικερς τώρα είχαν ως προτεραιότητα να διατηρήσουν το cap space για το καλοκαίρι ώστε να κινηθούν πιο άνετα τότε. Όπως ανέφερε, προτεραιότητά τους είναι να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Όστιν Ριβς. Μάλιστα, μίλησε και για το ενδεχόμενο ενός sign-and-trade στους Μιλγουόκι Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει κάποια ένδειξη πως θα δεχόταν κάτι τέτοιο ο Αμερικανός αστέρας.

Ακόμη, μίλησε για την υπόθεση του Λεμπρόν Τζέιμς και τόνισε πως παρά το γεγονός πως ο «Βασιλιάς» έχει συνδεθεί με ομάδες όπως οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Νιού Γιόρκ Νικς, υπάρχουν ακόμα πιθανότητες να συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ.