Τρομερός Ριβς: Δεν έχει χάσει ούτε ένα κάρφωμα στην καριέρα του στο ΝΒΑ

Ο Όστιν Ριβς έχει 100% ευστοχία στο καρφώματα και έχει μόνο έναν παίκτη με περισσότερα μπροστά του στην σχετική λίστα.

Ο Όστιν Ριβς είναι από τα πιο σημαντικά «γρανάζια» των Λος Άντζελες Λέικερς και από τους καλύτερους επιθετικά παίκτες στο ΝΒΑ. Μάλιστα, έχει και ένα εντυπωσιακό ποσοστό, καθώς έχει… 100% ευστοχία στα καρφώματα.

Πιο συγκεκριμένα, έχει ευστοχήσει και στα 37 καρφώματα που έχει κάνει και έτσι βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, μαζί με τον Ρέτζι Μίλερ. Στην κορυφή βρίσκεται ο Τζορτζ Μουρεσάν με 51/51 καρφώματα.

Αναλυτικά το Top-10 σύμφωνα με το «Stathead»:

1) Τζορτζ Μουρεσάν 51/51

2) Ρέτζι Μίλερ 37/37

3) Όστιν Ριβς 37/37

4) Τζάρεντ Ντάντλεϊ 36/36

5) Έντμοντ Σάμνερ 34/34

6) Τι Τζέι Λιφ 32/32

7) Κρις Μιλς 31/31

8) Ντένις Ρόντμαν 28/28

9) Αλεξέι Σβεντ 26/26

10) Πέλε Λάρσον 25/25