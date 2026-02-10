Γιάναϊ για Χέις-Ντέιβις: «Δεν έχει υπογράψει ακόμη, ελπίζουμε να αποδεχθεί τη δική μας πρόταση»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιάναϊ σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο ανέφερε πως ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας του και σκέφτεται προτάσεις από αρκετές ομάδες.

Το σίριαλ με το μέλλον του Νάιτζελ Χέις- Ντέιβις συνεχίζεται, με τον Αμερικανό άσο να δείχνει πιο «κοντά» στην Χάποελ, ωστόσο ακόμα όλα παραμένουν ανοικτά.

Ο Όφερ Γιάναϊ, ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ-Αβίβ, έδωσε συνέντευξη σε σερβικό μέσο, στην οποία ανέφερε πως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας του.

Ακόμη, προσέθεσε πως ο Αμερικανός έχει αρκετές προτάσεις να σκεφτεί, αλλά ο ίδιος ελπίζει πως στο τέλος θα επιλέξει εκείνη της Ισραηλινής ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Το συμβόλαιο με τον Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει υπογραφεί. Αυτό είναι ένα άλλο ψέμα που έχω δει γραμμένο. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε έναν παίκτη όπως τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στις τάξεις μας. Δεν μπορώ να μιλήσω για τις λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή εξετάζει πολλές προσφορές και ελπίζουμε ότι θα δεχτεί τη δική μας»