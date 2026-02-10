ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν στο πρόγραμμα Μπέβερλι και Κόνιαρης

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ματς με την Μπιλμπάο ολοκληρώθηκε, με τους Πάτρικ Μπέβερλι και Αντώνη Κόνιαρη να επανέρχονται στο πρόγραμμα της ομάδας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ:

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Surne Bilbao Basket (την Τετάρτη 11/2 στις 17:30) στο PAOK Sports Arena για την 6η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup. Μπορεί αυτό το παιχνίδι να μην έχει τη σημασία που είχε ο δεύτερος τελικός της διοργάνωσης, που έκρινε και τον τίτλο τον περασμένο Απρίλιο, ωστόσο θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου και θα δώσει πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Το έργο του ΠΑΟΚ είναι δύσκολο, καθώς δεν θα πρέπει απλά να κερδίσει την πολύ φορμαρισμένη Surne Bilbao Basket, αλλά να καλύψει και τη διαφορά των 22 πόντων με την οποία είχε ηττηθεί στο παιχνίδι που έγινε στη Bilbao Arena.

Σε κάθε περίπτωση, αύριο ο ΠΑΟΚ θα μάθει και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, και η οποία θα προκύψει από τον αγώνα Petkim-Περιστέρι που θα διεξαχθεί στην Τουρκία και θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα, στις 17:00). Τα σενάρια είναι δύο…

*Ο ΠΑΟΚ, ως πρώτος στον όμιλό του (με νίκη επί της Bilbao δηλαδή, αλλά με +23 πόντους) θα αντιμετωπίσει τον ηττημένος του αγώνα Petkim – Περιστέρι, με πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή το δεύτερο παιχνίδι τη Θεσσαλονίκη.

*Ο ΠΑΟΚ, ως δεύτερος στον όμιλό του (με νίκη μέχρι 22 πόντους ή ήττα από την Bilbao), θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Petkim-Περιστέρι και σε αυτό το ενδεχόμενο το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο εκτός έδρας.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena. Ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και προπόνηση με έμφαση στην τακτική, και με τους Patrick Beverley και Αντώνη Κόνιαρη να επανέρχονται στο πρόγραμμα της ομάδας.