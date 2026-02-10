Πλήρης ο Άρης Betsson, αναχωρεί για Κλουζ

Ο Άρης Betsson ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι απέναντι στην Κλουζ, με τον Ίγκορ Μίλιτσιτς να έχει στη διάθεση του όλους τους παίκτες.

Ώρα για τον μεγάλο τελικό πρόκρισης για τον Άρη Betsson στο EuroCup, αφού αντιμετωπίζει αύριο Τετάρτη (11/2) την Κλουζ στις 18:00 στη Ρουμανία, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η προετοιμασία των «Κιτρινόμαυρων» για το συγκεκριμένο ματς ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, με τον προπονητή Ίγκορ Μίλιτσιτς να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, με όλους τους παίκτες να είναι διαθέσιμοι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Άρης:

Ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας αύριο (Τετάρτη 11/02, 18:00) την U-BT Cluj-Napoca, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του BKT EuroCup, τελευταίας της κανονικής περιόδου.

Ο νικητής περνά στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, σφραγίζοντας το τελευταίο «εισιτήριο» για τη β’ φάση, κι αυτό δείχνει τη σημασία της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην 6η θέση με 8 νίκες και 9 ήττες.

Η ομάδα του Igor Milicic συνέχισε την προετοιμασία της με μία μεσημεριανή προπόνηση στο «Nick Galis Hall» και το απόγευμα αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για τη Napoca. Πριν από την προπόνηση, το προπονητικό επιτελείο ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Την αποστολή του Άρη Betsson απαρτίζουν οι:

0 Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ

3 Bryce Jones

5 Amine Noua

9 Μιχάλης Τσαϊρέλης

10 Jake Forrester

11 Στέλιος Πουλιανίτης

13 Λευτέρης Μποχωρίδης

17 Βασίλης Καζαμίας

25 Ronnie Harrell