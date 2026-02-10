«Σύννεφα στη Ρέαλ με Χεζόνια και Λάιλς»

Σύννεφα αναφορικά με την παραμονή των Μάριο Χεζόνια και Τρέιλ Λάιλς στη Ρεάλ.

Όπως αναφέρει το «encestando», η παραμονή και των δύο στους Μαδριλένους είναι εξαιρετικά δύσκολη και δεν αποκλείεται αμφότεροι να αποτελέσουν παρελθόν από τη Ρεάλ.

Αρχικά ο Χεζόνια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, ανάμεσά τους και μία από την ανατολική περιφέρεια του ΝΒΑ, με τον Κροάτη άσο να επιθυμεί ακόμα να επιστρέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μάλιστα στο συμβόλαιό του προβλέπεται out ύψους 1 εκατ. δολαρίων, το οποίο στη διάρκεια του Ιουλίου πέφτει στις 500.000, χωρίς να αναφέρεται ωστόσο αν αφορά και ομάδες της Euroleague.

Έπειτα οι απαιτήσεις του Λάιλς είναι αρκετά αυξημένες, με τον Καναδό άσο να ζητάει συμβόλαιο ύψους 5,5 εκατ. δολάρια, με την εφορία τη νέα σεζόν να πηγαίνει από το 25% κοντά στο 50% και το μπάτζετ της Ρεάλ να εκτοξεύεται.

Μάλιστα αν ο Λάιλς πάρει το συμβόλαιο των 5,5 εκατ. θα γίνει αυτόματα ο πιο ακριβοπληρωμένος στη Ρεάλ, ξεπερνώντας τον Έντι Ταβάρες.