W Rising Stars: Οι κορυφαίες των αριθμών

Η κανονική περίοδος του W Rising Stars ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ, την Ανόρθωση Βόλου τον Παναθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας να παίρνουν το εισιτήριο για την συμμετοχή τους στο Final 4 που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 14-15 Μαρτίου, και τις αθλήτριες όλων των ομάδων που αγωνίστηκαν να σημειώνουν αξιόλογες επιδόσεις.

Βάσει της στατιστικής, η παίκτρια της Ανόρθωσης Βόλου, Ιωάννα Σαμαντά, αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ με 205 πόντους. Η γκαρντ της ομάδας της Μαγνησίας κατέκτησε την πρωτιά και στην οικονομία (300) με την αθλήτρια του Πρωτέα Βούλας, Ευγενία Τουμπανιάρη, να ακολουθεί στη δεύτερη θέση (222). Η Ευγενία Τουμπανιάρη κατέλαβε την πρώτη θέση και στην κατηγορία των ριμπάουντ με 137 ριμπ. ενώ η συμπαίκτριά της, Μαρία-Ελευθερία Αράπογλου, αναδείχθηκε πρώτη στις ασίστ με 63. Στα κλεψίματα, την πρώτη θέση κατέκτησε η Ιωάννα Σαμαντά και στα κοψίματα η σέντερ του Πρωτέα Βούλας, Μαρίνα Ντέμο.

Αναλυτικά οι κορυφαίες βάσει των αριθμών μετά την ολοκλήρωση του 4ου Γύρου και της κανονικής περιόδου του τουρνουά

Οι «διπλές» του 4ου Γύρου

8/2/2026

10η αγωνιστική

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Προμηθέας Πάτρας 60-57

Κατερίνα Καλαποθαράκου (Ιωνία), 13 πόντους, 18 ριμπάουντ

Ηλιαχτίδα Λουζιώτη (Προμηθέας Π.), 11 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Πιερικός Αρχέλαος-Παναθλητικός 49-81

Λυδία-Φρειδερίκη Μαυρίδου (Πιερικός Αρχέλαος), 20 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Πρωτέας Βούλας-Ηρόδοτος 70-51

Ευγενία Τουμπανιάρη (Πρωτέας Βούλας), 22 πόντοι, 16 ριμπάουντ

Νικόπολη Πρέβεζας-Άρης 41-66

Ηλιάνα Κωστή (Νικόπολη Πρέβεζας), 15 πόντοι, 10 ριμπάουντ

ΠΑΟΚ-WRSU16 56-51

Αριάδνη-Βλάχου (WRSU16), 10 πόντους, 11 ριμπάουντ

Παναθηναϊκός-Ανόρθωσις Βόλου 77-63

Άννα Λαγωνικάκη (Παναθηναϊκός), 13 πόντοι, 13 ριμπάουντ

9/2/2026

11η αγωνιστική

Άρης-Πιερικός Αρχέλαος 62-73

Ελισάβετ Κοτζαμπάση (Άρης), 22 πόντοι, 18 ριμπάουντ

Ανόρθωσις Βόλου-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος 68-62

Ιωάννα Σαμαντά (Ανόρθωσις Βόλου), 34 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Παναθλητικός-ΠΑΟΚ 58-71

Βασιλική Χαΐτογλου (ΠΑΟΚ), 12 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Πόντοι

1. Ιωάννα Σαμαντά (Ανόρθωσις Βόλου) 205

2. Ευθυμία Φωνιαδάκη (Ανόρθωσις Βόλου) 183

3. Δέσποινα-Μαργαρίτα Ζορμπαλά (ΠΑΟΚ) 181

4. Λυδία-Φρειδερίκη Μαυρίδου (Πιερικός Αρχέλαος) 174

5. Σύλια Βίγκα (Παναθλητικός) 159

Ριμπάουντ

1. Ευγενία Τουμπανιάρη (Πρωτέας Βούλας) 137

2. Κατερίνα Καλαποθαράκου (Ιωνία) 109

3. Ευθυμία Φωνιαδάκη (Ανόρθωσις Βόλου) 105

4. Φρειδερίκη Τούση (Νικόπολη Πρέβεζας) 100

5. Άννα-Ελένη Γούση (Προμηθέας Πάτρας) 91

Ασίστ

1. Μαρία-Ελευθερία Αράπογλου (Πρωτέας Βούλας) 63

2. Μαρίνα Τσιανάκα (Ιωνία) 46

3. Αντζελίνα Μάρκου (Ανόρθωσις Βόλου) 44

4. Ελευθερία Παπαδοπούλου (Πιερικός Αρχέλαος) 43

5. Σοφία Σταμπουλίδου (ΠΑΟΚ) 40

Κλεψίματα

1. Ιωάννα Σαμαντά (Ανόρθωσις Βόλου) 76

2. Δέσποινα-Μαργαρίτα Ζορμπαλά (ΠΑΟΚ) 39

3. Ελευθερία Παπαδοπούλου (Πιερικός Αρχέλαος) 39

4. Ευθυμία Φωνιαδάκη (Ανόρθωσις Βόλου) 35

5. Κάιρε Ντιόπ (Παναθλητικός) 34

Κοψίματα

1. Μαρίνα Ντέμο (Πρωτέας Βούλας) 21

2. Φρειδερίκη Τούση (Νικόπολη Πρέβεζας) 20

3. Στέλλα Μαναβή (ΠΑΟΚ) 17

4. Άννα Λαγωνικάκη (Παναθηναϊκός) 15

5. Άννα Σωπιάδου (Πιερικός Αρχέλαος) 11

Οικονομία

1.Ιωάννα Σαμαντά (Ανόρθωσις Βόλου) 300

2. Ευγενία Τουμπανιάρη (Πρωτέας Βούλας) 245

3. Δέσποινα Αποστολία Ζορμπαλά (ΠΑΟΚ) 205

4. Άννα Λαγωνικάκη (Παναθηναϊκός) 196

5. Ευθυμία Φωνιαδάκη (Ανόρθωσις Βόλου) 191