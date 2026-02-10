Προβλήματα με την πώληση των εισιτηρίων του Final Four

Τεχνικά προβλήματα υπάρχουν σχετικά με την πώληση των εισιτηρίων του Final Four της Αθήνας.

Αρκετά είναι τα προβλήματα κατά τη διάρκεια της προπώλησης των εισιτηρίων του Final Four που διεξαχθεί στο «T-Center», με πολλούς φιλάθλους να αναφέρουν πως η πλατφόρμα της Εuroleague κολλάει και δεν προχωράει τη διαδικασία.

Το σάιτ που διαθέτει τα μαγικά χαρτάκια και είναι σε συνεργασία με τη Λίγκα αντιμετωπίζει πολλά τεχνικά προβλήματα, με όσους επιθυμούν κι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην προπώληση να μην μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια.

Πρόβλημα υπάρχει και με τους κωδικούς προτεραιότητας που έχουν σταλεί στους χρήστες, που είχαν πάρει ξανά εισιτήριο για τα προηγούμενα Final Four, καθώς δεν τους παίρνει η πλατφόρμα.

Υπενθυμίζουμε πως τα εισιτήρια θα τεθούν σε διάθεση προς όλους την Τετάρτη (11/2).