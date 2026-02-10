Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού στον Αταμάν: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει»...

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…»