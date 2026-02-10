MVP της 20ής αγωνιστικής ο Ρόμπινσον, MVP Next Gen ο Μπιλάλης

Ο Τρέι Ρόμπινσον αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 20ής αγωνιστικής της Elite League.

Ο 23χρονος φόργουορντ της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA στη νίκη επί των των Vikos Φalcons (88-81) είχε 32 πόντους με 9/11 βολές, 7/11 δίποντα και 3/5 τρίποντα, καθώς επίσης 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 8 κερδισμένα φάουλ σε 32:28. Έτσι συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη νικήτριας ομάδας στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε για τέταρτη φορά τη φετινή σεζόν ο Κωνσταντίνος Μπιλάλης του Evertech Παπάγου κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 21χρονος γκαρντ στη νίκη επί του Πανερυθραϊκού (72-77) συγκέντρωσε 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 11 πόντους με 6/6 βολές, 1/1 δίποντο και 1/3 τρίποντα, μαζί με 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 32:01.

Oι διπλοί της αγωνιστικής

Μάιλς Ντούμπαρ (Μαχητές Πειραματικό): 21 πόντοι-10 ριμπάουντ

Αχιλλέας Βλαχογιάννης (Νίκη Βόλου): 13 πόντοι-14 ριμπάουντ

Ρένος Μπαλός (Αιγάλεω): 10 πόντοι-10 ριμπάουντ

Χάρης Παρασκευόπουλος (Κόροιβος Αμαλιάδας): 20 πόντοι-12 ριμπάουντ

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου): 11 πόντοι-11 ασίστ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 361

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 361

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 331

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 329

Λέσλι Βάρνερ (Κόροιβος Αμαλιάδας) 309

Ριμπάουντ

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 162

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 147

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 144

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 141

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 125

Ασίστ

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 137

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 118

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 113

Γιώργος Κουκάς (Ψυχικό) 96

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 96

Κλεψίματα

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 45

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 39

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 36

Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 35

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 35

Κοψίματα

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 25

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 23

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 21

Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 21

Άνταμ Χάμιλτον (ΑΓΕΧ) 16

Οικονομία

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 377

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 372

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 341

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 329

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 326