Παναθηναϊκός: «Τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον Αταμάν»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».