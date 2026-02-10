«Η Φενέρμπαχτσε θα κάνει νέα πρόταση στον Χέιζ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις»!

Συνεχίζεται το σίριαλ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με Τούρκο δημοσιογράφο να αναφέρει πως η Φενέρμπαχτσε θα κάνει νέα πρόταση στον Αμερικανό άσο, με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν.

Ακόμα ένα επεισόδιο στο σίριαλ της απόκτησης του Αμερικανού άσου είναι έτοιμο να γραφτεί. Όπως αναφέρει ο Ερσάν Σεντάλ, η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας να κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση στον Χέιζ, με στόχο να τον πείσει να πει το «ναι».

Ο Αμερικανός άσος φέρεται να είναι πιο κοντά στη Χάποελ, ωστόσο ακόμα δεν έχει συμφωνήσει, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να παίζουν τα ρέστα τους για να κερδίσουν τη «μάχη» της απόκτησής του.

Αυτό που μένει να φανεί είναι το ύψος της προσφοράς, αφού η πρόταση της Φενέρμπαχτσε ήταν αρκετά κάτω από αυτές του Παναθηναϊκού και της Χάποελ, με την τουρκική ομάδα να αυξάνει τα χρήματα.