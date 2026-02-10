Οι Καβαλίερς απέδρασαν από το Ντένβερ με επική ανατροπή

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Ντένβερ Νάγκετς (117-119), με επικό comeback στην τέταρτη περίοδο.

Οι Νάγκετς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 30-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας προβάδισμα πέντε πόντων (59-54).

Στο δεύτερο μέρος, οι Καβαλίερς παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα, διατηρώντας επαφή με το σκορ, για να εξαπολύσουν την μεγάλη αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο, όπου με επί μέρους 25-32 έκαναν την ανατροπή.

To ματς είχε συγκλονιστική εξέλιξη στο φινάλε, αφού ο Τζέιμς Χάρντεν στα 33'' πριν την λήξη, ισοφάρισε σε 117-117 για τους Καβαλίερς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να χαρίζει τη νίκη στους φιλοξενούμενους με δύο clutch βολές.

Έτσι, οι «Καβς» απέδρασαν από το Ντένβερ με μια μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 33-21, για να παραμείνουν στην 4η θέση της Ανατολής, με τους Νάγκετς να βρίσκονται στην 3η θέση της Δύσης με ρεκόρ 34-20.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 32 πόντους και 10 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ενώ για τους Νάγκετς ξεχώρισε ο Νίκολα Γιόκιτς με ακόμη ένα triple double έχοντας 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

