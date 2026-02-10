Οι Πέλικανς «βύθισαν» περισσότερο τους Κινγκς

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς πήραν το ντέρμπι των... απογοητεύσεων της φετινής σεζόν, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς με 120-94.

Οι Πέλικανς προηγήθηκαν με 31-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 30-20 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 15 πόντων (61-46).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι έχοντας το μεγάλο προβάδισμα, διαχειρίστηκαν άψογα το ματς και έφτασαν με άνεση στη νίκη, ρίχνοντας στους Κινγκς στο 12-43, έχοντας το χειρότερο ρεκόρ σε όλο το NBA.

Ο Τρέι Μέρφι με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μαξίμ Ρεϊνό να το παλεύει για τους Κινγκς έχοντας 21 πόντους και 19 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης