Οι Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Χοκς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 138-116.

Οι «Λύκοι» έδειξαν τις διαθέσεις τους από την αρχή του αγώνα, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 41-33, ενώ με επί μέρους 40-22 στην δεύτερη περίοδο, πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 25 πόντων (81-56).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο, με τους Χοκς να παλεύουν για να μειώσουν την διαφορά, όμως οι Τίμπεργουλβς διατήρησαν σταθερά μεγάλο προβάδισμα, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Ο Άντονι Έντουαρντς με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους Χοκς ξεχώρισε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 38 πόντους.

