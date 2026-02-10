Οι Τζάζ άλωσαν την έδρα των Χιτ

Οι Γιούτα Τζαζ πέρασαν από την έδρα των Μαϊάμι Χιτ επικρατώντας με 111-115.

Οι φιλοξενούμενοι χρειάστηκαν δύο καλά δωδεκάλεπτα για να φύγουν με τη νίκη από το Μαϊάμι, αν και ο προπονητής των «μορμόνων», Oυίλ Χάρντι «πάρκαρε» στον πάγκο του δύο σούπερ σταρ του, Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ και Λάουρι Μάρκανεν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Παρά την απουσία των δύο ηγετών τους, οι Τζαζ άντεξαν στην πίεση των Μαϊάμι Χιτ και πανηγύρισαν τη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 17-37, με τους Μαϊάμι Χιτ να πέφτουν στο 28-27, παραμένοντας σε τροχιά εισόδου στο play in tournament.

Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ξεχωρίζει για τους Μαϊάμι Χιτ έχοντας 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης