Οι Μάτζικ έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, επέστρεψαν στα αρνητικά αποτελέσματα γνωρίζοντας την ήττα από τους Ορλάντο Μάτζικ με 118-99.

Τα «Ελάφια» δεν είχαν για ακόμη ένα ματς στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρουσιάζοντας για ακόμη ένα ματς κακό πρόσωπο, φτάνοντας πλέον τις 30 ήττες στη σεζόν (21-30 το ρεκόρ τους).

Οι Μάτζικ επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και προηγήθηκαν με 27-22 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Μπακς έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και με επί μέρους 24-32, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 51-54.

Στην τρίτη περίοδο όμως, οι Μάτζικ μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, έκαναν επί μέρους 36-20 και όχι μόνο ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση, αλλά μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας πάρει προβάδισμα 13 πόντων (87-74).

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο, διατήρησαν σταθερά διψήφια διαφορά και έφτασαν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 28-24, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά εισόδου στα playoffs.

Ο Άντονι Μπλακ με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Ορλάντο Μάτζικ, με τον Kέβιν Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Μιλγουόκι Μπακς με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

