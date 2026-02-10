Οι Πίστονς πήραν την επεισοδιακή ματσάρα κόντρα στους Χόρνετς

Μετά από μια απίθανη ματσάρα με εντάσεις και εναλλαγές συναισθημάτων, οι Ντιτρόιτ Πίστονς έκαμψαν την αντίσταση των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 110-104.

Δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της ανατολικής περιφέρειας διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην Σάρλοτ, με την αναμέτρηση να στιγματίζεται από το έντονο επεισόδιο που είχαν οι Ντούρεν-Ντιαμπάτε και Μπρίτζες-Στιούαρτ, που οδήγησε στην αποβολή τους από το ματς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες πρόσφεραν μια συγκλονιστική αναμέτρηση αφού έδωσαν «μάχη» για τη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τους Πίστονς, να αντέχουν στην έντονη πίεση των Χόρνετς, φεύγοντας από την Σάρλοτ με τη νίκη, που τους ανεβάζει στο 39-13.

Με αυτή τη νίκη, μάλιστα οι Πίστονς έβαλαν τέλος στο εκπληκτικό σερί των εννιά νικών που έτρεχαν οι Χόρνετς, με τις «σφήκες» να πέφτουν πλέον στο 25-29, παραμένοντας ωστόσο σε θέση που οδηγεί στο play in tournament.

O Kέιντ Κάνινγχαμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Πίστονς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους Χόρνετς ξεχώρισε ο εκπληκτικός rookie, Κον Κνίπελ που είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

