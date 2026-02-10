Πρίγκιπας Αλβέρτος για Μονακό: «Είναι μια κατάσταση που με ανησυχεί πολύ»

Για την διοικητική κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα μπάσκετ της Μονακό, μίλησε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος, τονίζοντας ότι είναι μια κατάσταση που τον ανησυχεί.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή είναι μια κατάσταση που με ανησυχεί πολύ, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες θα τύχουν καλής μεταχείρισης και, πάνω απ' όλα, ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν.

Υπάρχουν μερικές εταιρείες του Μονακό, οι οποίες είναι χορηγοί, και λένε ότι ίσως θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον σύλλογο τοπικά, αλλά δεν έχει προχωρήσει πέρα ​​από αυτό.

Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση έχει προτείνει λύσεις στο Πρωτοδικείο του Μονακό (σε εμπορική ακρόαση την περασμένη Παρασκευή), οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όλα αυτά απαιτούν να αφιερωθεί χρόνος για να γίνουν οι σωστές επιλογές».