Ο Μαρκ Κιούμπαν θέλει να πάρει πίσω τους Ντάλας Μάβερικς!

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, ο Μαρκ Κιούμπαν μαζί με ένα γκρουπ επενδυτών από το Ντάλας, ετοιμάζουν κίνηση για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των Μάβερικς.
Ο Κιούμπαν, πριν λίγα χρόνια πούλησε το franchise στην οικογένεια Ντουμόντ, ωστόσο ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Μάβερικς, θέλει να τους πάρει πίσω.
Ο Κιούμπαν, πάντως αναμένεται να βρει σθεναρή αντίσταση από την οικογένεια Ντουμόντ, αφού εκπρόσωπός της δήλωσε: «Η οικογένεια παραμένει ενθουσιασμένη για το μέλλον του franchise και την εποχή του Κούπερ Φλαγκ».
BREAKING: An unidentified Dallas investor group is interested in partnering with Mark Cuban to buy the Mavericks back from Patrick Dumont, @TheSteinLine has learned.— Marc Stein (@TheSteinLine) February 9, 2026
