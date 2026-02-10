Ο Μαρκ Κιούμπαν θέλει να πάρει πίσω τους Ντάλας Μάβερικς!

Μια είδηση που προκαλεί συζητήσεις στο NBA αποκάλυψε ο πασίγνωστος insider της Λίγκας, Μαρκ Στάιν.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, ο Μαρκ Κιούμπαν μαζί με ένα γκρουπ επενδυτών από το Ντάλας, ετοιμάζουν κίνηση για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των Μάβερικς.

Ο Κιούμπαν, πριν λίγα χρόνια πούλησε το franchise στην οικογένεια Ντουμόντ, ωστόσο ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Μάβερικς, θέλει να τους πάρει πίσω.

Ο Κιούμπαν, πάντως αναμένεται να βρει σθεναρή αντίσταση από την οικογένεια Ντουμόντ, αφού εκπρόσωπός της δήλωσε: «Η οικογένεια παραμένει ενθουσιασμένη για το μέλλον του franchise και την εποχή του Κούπερ Φλαγκ».