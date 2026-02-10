ΒCL: Στην Καρδίτσα για το αήττητο η ΑΕΚ

Η Καρδίτσα υποδέχεται την ΑΕΚ (19:30) στον ελληνικό «εμφύλιο» του BCL, με την Ένωση να θέλει τη νίκη να διατηρήσει το αήττητο στον όμιλο και την θεσσαλική ομάδα να ψάχνει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα.

Ο δεύτερος γύρος του Basketball Champions League ξεκινάει με ελληνικό «εμφύλιο». Η Καρδίτσα υποδέχεται στο κλειστό «Γιάννης Μπορούσης» την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης (19:30), με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να είναι πρώτη και αήττητη με ρεκόρ 3-0, ενώ εκείνη του Νίκου Παπανικολόπουλου να είναι στο 0-3, ψάχνοντας την πρώτη νίκη της, για να διατηρήσει όποιες ελπίδες τις απομένουν για πρόκριση.

Οι «κιτρινόμαυροι» σε ενδεχόμενο νίκης μπορεί να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την πρόκριση για τα προημιτελικά από αυτή την εβδομάδα, αν η Άλμπα Βερολίνου κερδίσει την Τόφας στο Βερολίνο.

4η αγωνιστική

Καρδίτσα – ΑΕΚ (10/2, 19:30)

Άλμπα Βερολίνου – Τόφας (10/2, 21:00)

Η Κατάταξη

1. ΑΕΚ 6 (3-0)

2. Άλμπα Βερολίνου 5 (2-1)

3. Τόφας 4 (1-2)

4. Καρδίτσα 3 (0-3)