H ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague

Με ανακοίνωσή της στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημέρωσε τους φιλάθλους της, για την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Ενημέρωση για τη διάθεση εισιτηρίων Final Four

Την Τρίτη (10/02) στις 11:00, ξεκινά η διάθεση εισιτηρίων για το Final Four για φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια τα τελευταία τρία χρόνια.

Σημαντική επισήμανση: Αφορά φίλαθλους που έχουν αγοράσει εισιτηρια αποκλειστικά μέσω της EuroLeague και όχι μέσω της ΚΑΕ ή κάποιας άλλης ομάδας που συμμετείχε στα τελευταία τρία Final Four.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις της διοργανώτριας αρχής

https://euroleaguef4tickets.com/en/».