H ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:
«Ενημέρωση για τη διάθεση εισιτηρίων Final Four
Την Τρίτη (10/02) στις 11:00, ξεκινά η διάθεση εισιτηρίων για το Final Four για φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια τα τελευταία τρία χρόνια.
Σημαντική επισήμανση: Αφορά φίλαθλους που έχουν αγοράσει εισιτηρια αποκλειστικά μέσω της EuroLeague και όχι μέσω της ΚΑΕ ή κάποιας άλλης ομάδας που συμμετείχε στα τελευταία τρία Final Four.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις της διοργανώτριας αρχής
https://euroleaguef4tickets.com/en/».