Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του ο Τέιτουμ - Ξεκινάει προπονήσεις στην G-League!

Ευχάριστα νέα για τους φίλους των Μπόστον Σέλτικς, αφού ο Τζέισον Τέιτουμ έχει ξεκινήσει την διαδικασία για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο ηγέτης των «Κελτών» στη σειρά των αγώνων με τους Νικς για τα περσινά playoffs υπέστη ρήξη αχιλλείου, με τις αρχικές εκτιμήσεις να έκαναν λόγο για απουσία ακόμη και ενός χρόνου!

Ο Τέιτουμ, ωστόσο απέδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι, με τον φόργουορντ των Σέλτικς, το τελευταία διάστημα να ανεβάζει ρυθμούς και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει σε ρυθμό προπονήσεων.

Όπως, μάλιστα ανέφεραν οι Μπόστον Σέλτικς σε ενημέρωσή τους, ο Τέιτουμ θα συμμετάσχει στις προπονήσεις των Μέιν Σέλτικς, που αποτελούν την θυγατρική των Βοστωνέζων στην G-League.

Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής θα συμμετάσχει κανονικά στις προπονήσεις και μόλις κριθεί ότι είναι έτοιμος θα επιστρέψει στο κύριο ρόστερ και θα τεθεί στην διάθεση του Τζο Μαζούλα.