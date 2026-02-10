Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του ο Τέιτουμ - Ξεκινάει προπονήσεις στην G-League!

Ο ηγέτης των «Κελτών» στη σειρά των αγώνων με τους Νικς για τα περσινά playoffs υπέστη ρήξη αχιλλείου, με τις αρχικές εκτιμήσεις να έκαναν λόγο για απουσία ακόμη και ενός χρόνου!
Ο Τέιτουμ, ωστόσο απέδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι, με τον φόργουορντ των Σέλτικς, το τελευταία διάστημα να ανεβάζει ρυθμούς και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει σε ρυθμό προπονήσεων.
Όπως, μάλιστα ανέφεραν οι Μπόστον Σέλτικς σε ενημέρωσή τους, ο Τέιτουμ θα συμμετάσχει στις προπονήσεις των Μέιν Σέλτικς, που αποτελούν την θυγατρική των Βοστωνέζων στην G-League.
Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής θα συμμετάσχει κανονικά στις προπονήσεις και μόλις κριθεί ότι είναι έτοιμος θα επιστρέψει στο κύριο ρόστερ και θα τεθεί στην διάθεση του Τζο Μαζούλα.
Jayson Tatum will be assigned to participate in portions of the @MaineCeltics practice at the Auerbach Center this afternoon.— Boston Celtics (@celtics) February 9, 2026
Following this practice, Tatum will be immediately recalled to the Boston Celtics, where he will continue his rehab process.