Αυλαία στο Eurocup για τον Πανιώνιο κόντρα στην Μπεσίκτας

Αυλαία στο Eurocup ρίχνει ο Πανιώνιος. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς υποδέχεται στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας (19:30) την Μπεσίκτας στην 18η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου της διοργάνωσης.

Οι «κυανέρυθροι» από την αρχή του Eurocup έδειξαν ότι δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν σε δυο διοργανώσεις μαζί με το Ελληνικό πρωτάθλημα, ωστοσο σε αρκετά ματς ήταν ανταγωνιστικοί. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου με ρεκόρ 3-12.

Από την άλλη η τουρκική ομάδα έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση του Eurocup και με ρεκόρ 12-5 βρίσκεται στην 2η θέση του ομίλου που τις εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.