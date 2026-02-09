Οι Μπακς περιμένουν την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Συζητούν για το μέλλον του το καλοκαίρι

Οι Μπακς περιμένουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, με τα «ελάφια» να συζητούν για το μέλλον του Greak Freak από το καλοκαίρι.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δείχνουν να έχουν σφυγμό στις τελευταίες αναμετρήσεις, με τα «ελάφια» να μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες. Παρά το γεγονός ότι τι βρίσκονται στην 12η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, 2,5 αγώνες μακριά από την τελική θέση στο Play-In Tournament, οι Μπακς δεν φέρονται διατεθιμένοι να κάνουν tanking.

Oι Μπακς υπέγραψαν τον Καμ Τόμας, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ επιστρέφει από τον τραυματισμό που αντιμετώπισε. Ο Ντοκ Ρίβερς έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν υπάρχουν σχέδια να αποδεσμευτεί ο Αντετοκούνμπο για τη σεζόν και πως η ομάδα περιμένει τον Greak Freak να επιστρέψει από τον τραυματισμό.

Οι δυο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για το μέλλον του με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι, με τον Έλληνα σταρ έχει δικαίωμα να υπογράψει επέκταση συμβολαίου τον Οκτώβριο.