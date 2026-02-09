Πρόεδρος Μάλαγα: «Αν αυτοί που προστατεύουν το μπάσκετ οικονομικά αποσυρθούν, δεν θα έχει τη δύναμη να συνεχίσει»

O Πρόεδρος της Μάλαγα, Λόπεζ Νιέτο σε δηλώσεις του μίλησε για τον κίνδυνο του να... εξαφανιστούν οι φίλαθλοι από το μπάσκετ, ενώ στάθηκε και στο τι πρώπει να αλλάξει στην Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το εξαντλητικό πρόγραμμα και τα ακριβά εισιτήρια: «Πάντα ταξιδεύω με την ομάδα και βλέπω πολύ χαμηλή προσέλευση στα παιχνίδια της Τετάρτης. Το κόστος για το άνοιγμα του σταδίου είναι μεγαλύτερο από την πώληση εισιτηρίων. Αν προσθέσετε και τα ταξίδια κάντε τους υπολογισμούς».

Για την Euroleague και την αναμόρφωση που χρειάζεται: «Μου αρέσει το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague, αλλά με λιγότερους αγώνες, ισχυρότερο έλεγχο των μισθών - πραγματικό έλεγχο - ένα πιο ισχυρό τηλεοπτικό προϊόν, και νομίζω ότι εκεί μπορεί το NBA να κάνει ένα μεγάλο άλμα»

Για τους οπαδούς που... τρέφονται από το Ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Αν οι ευεργέτες, αυτοί που προστατεύουν το μπάσκετ, αύριο αποσυρθούν, αυτό το άθλημα δεν θα έχει τη δύναμη να συνεχίσει»

Για την ανάγκη που υπάρχει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο πρωτάθλημα της ACB: «Η EuroLeague, την οποία πάντα έλεγα ότι είναι υπέροχη από άποψη παιχνιδιού, λογικά δεν έχει νόημα. Τα εθνικά πρωταθλήματα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Το μπάσκετ δεν ζει από τις πέντε μεγάλες μπράντες -όσο σημαντικές κι αν είναι για να διατηρείται το μπάσκετ στην πρώτη γραμμή- αλλά πρώτα πρέπει να περάσει από τους μικρούς συλλόγους, τα μέσα ενημέρωσης και όσους φιλοδοξούν να φτάσουν σε κάτι σημαντικό, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν μια καριέρα και το μπάσκετ να έχει μια σωστή πορεία. Δεν μπορούμε να κλείσουμε το μπάσκετ έτσι ώστε να παίζουν μόνο δώδεκα ομάδες και τα πάντα να πηγαίνουν εκεί. Αν και οι δύο διοργανώσεις αναπτυχθούν, πού θα βρούμε τους παίκτες ώστε να μπορούν να υπάρχουν 24 ομάδες μεταξύ του NBA και της EuroLeague, ή 16 αλλού, συν το BCL, το EuroCup, το FIBA ​​Europe Cup... ή οτιδήποτε άλλο;».