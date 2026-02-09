Μούσα: «Στην Ντουμπάι έχω κάτι που δεν είχε ποτέ πουθενά αλλού»

Ο Ντζάναν Μούσα σε δηλώσεις του στο Basketball Sphere, μίλησε για την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί το Ντουμπάι είναι το κατάλληλο περιβάλλον για αυτόν, τι θα είχε κάνει διαφορετικά στην καριέρα του μέχρι στιγμής και τι θα άλλαζε στο μπάσκετ της EuroLeague αν μπορούσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τι έγινε με την Ρεάλ: «Είχα ήδη μια προσφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης για επέκταση του συμβολαίου μου. Με απλά λόγια, δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένες λεπτομέρειες. Η επιθυμία μου ήταν να μείνω εκεί και φανταζόμουν ότι θα τελείωνα την καριέρα μου σε αυτόν τον σύλλογο. Η οικογένειά μου ήθελε το ίδιο. Μετά από αυτό, το Ντουμπάι εμφανίστηκε με συγκεκριμένους όρους και ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ήθελα αυτή την κατάσταση - να έχω λόγο, να νιώθω ότι κάποιος σε θέλει τόσο πολύ στην ομάδα του. Όταν ο Τσάτσο Ροντρίγκεζ αργότερα έγινε γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, τηλεφώνησε σε εμένα και τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς για να ρωτήσει αν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Αλλά μέχρι τότε είχα ήδη υπογράψει συμβόλαιο με το Ντουμπάι, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα».

Για το Ντουμπάι: «Η ιστορία μας βασίζεται στην οικογενειακή ατμόσφαιρα που χτίζουμε. Δεν θα βρείτε πουθενά αλλού έναν γενικό διευθυντή που να πηγαίνει για ψώνια με τον σύλλογο, για πράγματα όπως φανέλες. Θέλει να δώσει το παράδειγμα για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε τα πάντα — από αεροπλάνα μέχρι το γήπεδο, το προπονητικό κέντρο και χρήματα. Όλα είναι στην ώρα τους και καλά οργανωμένα. Η μόνη σας δουλειά είναι να σκέφτεστε το μπάσκετ»

Για τους πέντε παίκτες που έχει ξεχωρίσει φέτος: «Κέντρικ Ναν, Σάσα Βεζένκοφ, Μάικ Τζέιμς, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ—και πρέπει να συμπεριλάβω και τον εαυτό μου (γέλια).»

Για τον Γκόλεματς και την ατμόσφαιρα στην ομάδα: «Πιθανότατα θα εφάρμοζα το στυλ του Γιούριτσα Γκόλεματς, κυρίως επειδή έχουμε ένα οικογενειακό σύστημα. Σήμερα, είναι καλύτερο να είσαι εκπαιδευτικός παρά απλώς προπονητής. Είναι καλύτερο να είσαι κάποιος που ξέρει πώς να προσεγγίζει τους παίκτες, κάποιος που οι παίκτες δεν φοβούνται να κάνουν ερωτήσεις. Έχει αυτή τη σχέση. Αυτή την ατμόσφαιρα που έχουμε στην ομάδα - δεν την έχω βιώσει ποτέ πουθενά αλλού. Δεν έχω βιώσει ποτέ και τους 12 παίκτες να πηγαίνουν για δείπνο μαζί. Οι περισσότεροι προπονητές θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, αλλά αυτός είναι πιο κοντά στους παίκτες και είναι καλό που είναι έτσι»