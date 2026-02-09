Ανατροπή δεδομένων: Ο Άντονι Ντέιβις αναμένεται να επιστρέψει στο παρκέ μέσα στην σεζόν

Ο General Manager των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς Ουίλ Ντόκινς σε δηλώσεις του αναφέρει πως ο Άντονι Ντέιβις αναμένεται να επιστρέψει στο παρκέ μέσα στην σεζόν.

Ανατροπή δεδομένων όσον αφορά την υπόθεση «επιστροφή» του Άντονι Ντέιβις στην αγωνιστική δράση. Αρχικά, ο ΑD σε συννενόηση με τους Ουίζαρντς πήρε την απόφαση να μην αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν και να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του.

Ωστόσο ο GM της ομάδας Ουίλ Ντόκινς σε δηλώσεις του αναφέρει πως ο Άντονι Ντέιβις αναμένεται να επιστρέψει στο παρκέ μέσα στην σεζόν, ανατρέποντας τα υπάρχοντα δεδομένα.

«Το σχέδιο για τον AD αυτή τη στιγμή είναι να επιστρέψει στο Ντάλας και να ολοκληρώσει την αποκατάστασή του», είπε ο Ντόκινς, προσθέτοντας ότι μια επίσκεψη στον γιατρό κατά την διάρκεια του Αll-star θα είναι «ένα σημαντικό ραντεβού» για να αξιολογηθεί η πρόοδος»