Μπαρτσελόνα: Το 2029 παραδίδεται στους Καταλανούς το νέο «Παλάου Μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα θα μπει στο νέο «Παλάου Μπλαουγκράνα» το 2029 και το γήπεδο των Καταλανών θα είναι εμπνευσμένο από την έδρα των Νιου Γιορκ Νικς.

Το νέο «σπίτι» των τμημάτων μπάσκετ, χάντμπολ, futsal και χόκεϊ επί πάγου της Μπαρτσελόνα, το "Nou Palau Blaugrana", θα είναι εμπνευσμένο από την έδρα των Νιου Γιορκ Νικς του NBA “ Madison Square Garden”.

Όπως τονίζει η "As", o Ζοάν Λαπόρτα αναφέρθηκε στον προκαταρκτικό σχεδιασμό για το "Nou Palau Blaugrana", το κλειστό γήπεδο που αποτελεί κεντρικό κομμάτι του μεγάλου έργου ανάπλασης "Espai Barça".

Θα διαθέτει αναδιπλούμενα καθίσματα και ένα δεύτερο εξωτερικό περίβλημα για ακουστική μόνωση. Η κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, συμπίπτοντας με την εγκατάσταση της στέγης στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, "Spotify Camp Nou".

Η διαδικασία κατασκευής υπολογίζεται πως θα διαρκέσει δύο χρόνια, και θα είναι έτοιμο το 2029. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Θα κατασκευαστεί στη θέση του πρώην Mini Estadi (το οποίο κατεδαφίστηκε το 2020), ακριβώς απέναντι από το υφιστάμενο "Palau Blaugrana" και δίπλα στο νέο "Spotify Camp Nou".

Στον αρχικό σχεδιασμό προβλέπεται να έχει χωρητικότητα 15.000 θεατών για αθλητικά γεγονότα (μπάσκετ) και έως 12.500 για άλλες κοινωνικές/πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσφέροντας υπερδιπλάσια χωρητικότητα από το τρέχον γήπεδο (7.585 θέσεων). Θα είναι ένα πολυλειτουργικό, μοντέρνο γήπεδο, με 24 VIP boxes, 4 sky bars με θέα στο γήπεδο και ένα βοηθητικό γήπεδο 2.000 θέσεων.

Το έργο παραμένει στα χέρια της TAC Arquitectes, του στούντιο του Eduard Gascón, το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό το 2016. Ωστόσο, εμπλέκεται και η Artytech 2, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της “ Movistar Arena” στη Μαδρίτη.