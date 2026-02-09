Τα συγχαρητήρια του Πανιωνίου για το ρεκόρ του Mάρκοβιτς

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Δίνουμε τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή της ομάδας μας, Nenad Markovic για το μοναδικό ρεκόρ που πέτυχε κατά την 18η αγωνιστική της #stoiximan Greek Basketball League και στον αγώνα με την Μύκονο Betsson καθώς έγινε ο coach με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του Πανιωνίου Cosmorama Travel στο επαγγελματικό πρωτάθλημα (από την σεζόν 1992-1993 και μετά).
Ο Nenad Markovic συμπλήρωσε 68 αγώνες ως προπονητής του Πανιωνίου ξεπερνώντας στη σχετική λίστα τον αείμνηστο Dusan Ivkovic!
Συγχαρητήρια coach!"