Τα συγχαρητήρια του Πανιωνίου για το ρεκόρ του Mάρκοβιτς

Η ΚΑΕ Πανιώνιος έδωσε τα συγχαρητήρια της στον Νέναντ Μάρκοβιτς, με τον Βόσνιο προπονητή να γίνεται ο τεχνικός με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία των «κυανέρυθρων»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δίνουμε τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή της ομάδας μας, Nenad Markovic για το μοναδικό ρεκόρ που πέτυχε κατά την 18η αγωνιστική της #stoiximan Greek Basketball League και στον αγώνα με την Μύκονο Betsson καθώς έγινε ο coach με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του Πανιωνίου Cosmorama Travel στο επαγγελματικό πρωτάθλημα (από την σεζόν 1992-1993 και μετά).

Ο Nenad Markovic συμπλήρωσε 68 αγώνες ως προπονητής του Πανιωνίου ξεπερνώντας στη σχετική λίστα τον αείμνηστο Dusan Ivkovic!

Συγχαρητήρια coach!"