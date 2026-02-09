Μπούτσκος: «Κάναμε επαγγελματική νίκη στη Ρόδο, ευκαιρία να δούμε την πρόοδο μας απέναντι στη Μπιλμπάο»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 78-90 τον Κολοσσό Ρόδου εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο assistant coach του «Δικεφάλου του Βορρά», Παντελής Μπούτσκος, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου: «Σίγουρα είναι μία πολύ ανταγωνιστική λίγκα. Ομάδες που επένδυσαν τόσα χρήματα παλεύουν για την παραμονή, είναι πολύ δύσκολο να νικάς εκτός έδρας. Είναι σημαντικό που έχουμε καταφέρει τόσες εκτός έδρας νίκες. Το επίπεδο είναι υψηλό, πολλά παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Καταφέραμε να επικρατήσουμε με μία επαγγελματική εμφάνιση. Εδραιώνουμε ένα καλό μομέντουμ που έχουμε αρχίσει να “χτίζουμε”. Είμαστε σε ένα περιβάλλον που γίνονται συνέχεια αλλαγές, κάνουμε περισσότερα βήματα σωστά και προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα καταφέρνουμε αρκετά καλά».

Για το επόμενο παιχνίδι, απέναντι στην ΑΕΚ (14/02): «Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα με μεγάλο βάθος στο ρόστερ, με ποιοτικές προσθήκες. Θα την αντιμετωπίσουμε μετά τη Μπιλμπάο, οπότε πρέπει να είμαστε καλά. Η μόνη αλήθεια είναι το σκορ που φαίνεται στον πίνακα. Έχουμε σεβασμό και για την ΑΕΚ. Θα πάρουμε τις προσλαμβάνουσες από το ματς απέναντι στη Μπιλμπάο. Είμαστε σε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης, έτσι ώστε να είμαστε στην καλύτερή μας εκδοχή στα play-offs του πρωταθλήματος και στην Ευρώπη. Το κομμάτι της χημείας είναι σημαντικό τώρα, είναι κλισέ ότι κάθε παίκτης έχει τον ρόλο του, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει κάθε παίκτης να τον αγαπήσει και να τον κάνει με ενθουσιασμό. Είναι μία διαδικασία που γίνεται βήμα-βήμα για να πάρεις το μέγιστο».

Για το επερχόμενο (11/02) παιχνίδι με τη Μπιλμπάο: «Παίζουμε με δύο ομάδες με πολύ καλά μομέντουμ. Είναι μία θαυμάσια ευκαιρία να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Το πρώτο παιχνίδι στο Μπιλμπάο ήταν ένα σκληρό μάθημα για εμάς, κάναμε μία μη αποδεκτή φάση. Σίγουρα έχουμε σεβασμό προς τον αντίπαλο μας, έχει αναβαθμιστεί από πέρυσι στην περιφέρεια. Από τότε κι εμείς ήταν ευκαιρία να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μας. Είναι μία θαυμάσια ευκαιρία να δούμε τι πρόοδο έχουμε κάνει απέναντι σε έναν αντίπαλο που σεβόμαστε πάρα πολύ».

Για το αν αλλάζει κάτι στην ομάδα η αλλαγή ώρας στο ματς (σ.σ. 17:30): «Πάντα έχουμε τις προσαρμογές μας όταν κάνουμε τον προγραμματισμό. Τα λαμβάνουμε όλα υπόψιν μας. Είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με την ώρα αυτή, αρκετά παιχνίδια στο πρωτάθλημα γίνονται τέτοιες ώρες. Η προσαρμοστικότητα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα».

Για το Κύπελλο Ελλάδας: «Για εμάς είναι σημαντικό που είμαστε μέσα και στους τρεις στόχους, ανήκουμε σε ένα κλαμπ που πρέπει πάντα να “κυνηγάει” τις νίκες. Η κλήρωση έφερε τον Παναθηναϊκό, οι μνήμες είναι νωπές από το προηγούμενο ματς στο πρωτάθλημα. Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί και χάσαμε ευκαιρία στο 4ο δεκάλεπτο. Το κίνητρο είναι υψηλό».

Για την προσαρμογή του Κλίφορντ Ομορούγι: «Με βάση τη φιλοσοφία του προπονητή, θέλαμε έναν παίκτη με μεγάλο μέγεθος στη ρακέτα, να συνεισφέρει στα ριμπάουντ και να τελειώσει τις φάσεις πάνω από τη στεφάνη. Στο παιχνίδι προσαρμογής με τον Κολοσσό ήταν καλός στο αμυντικό κομμάτι. Ήταν ένας πυλώνας κλείνοντας τους διαδρόμους. Είναι κάτι που περιμένουμε να συμβεί όλο και καλύτερα. Στο pick-and-roll “κυνηγάει” τις λόμπες και “βυθίζεται” στο καλάθι. Αυτό κάνει, επίσης, τους σουτέρ να έχουν περισσότερες ελευθερίες. Ήταν σε ένα πολύ καλό πρόγραμμα στην Αλαμπάμα. Έχοντας την εμπειρία από τη Μακάμπι και τη Γαλατάσαραϊ, πρέπει να προσέξουμε τα βήματα μας. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και “πεινασμένος” για το επόμενο επίπεδο».

Για την πίεση του κόσμου: «Στο επίπεδο αυτό, είναι μονόδρομος. Η πίεση πρέπει να γίνει ο καλύτερός μας φίλος. Πρέπει κάθε ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι από τη χθεσινή, να λειτουργούμε δημιουργικά. Πρέπει να πιέζουμε τους εαυτούς μας στα όρια μας. Έχουμε ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία για τέτοιες καταστάσεις, θα κριθούμε σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας όλες τις συνιστώσες, για να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις εντός κι εκτός γηπέδου».

Για την ανάπτυξη του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης: «Είναι σημαντικό που στη Θεσσαλονίκη έχουν ξαναζωντανέψει χρώματα που είχαν “ξεθωριάσει” από τη μη χρήση τους, μεταφορικά. Είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Έχει αναζωπυρωθεί το πάθος για το μπάσκετ και αυτό δίνει προστιθέμενη αξία. Ο κόσμος είναι αυτός που στο τέλος της ημέρας στηρίζει την ομάδα. Είναι υπέροχο να βιώνουμε τόση μεγάλη υποστήριξη. Παίξαμε στη Ρόδο και ήρθαν απ’ όλα τα Δωδεκάνησα. Στο “σπίτι” μας έχουμε τεράστια ανταπόκριση, είναι ξεχωριστή η ατμόσφαιρα».