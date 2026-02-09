Σάκοτα: «Γνωρίζουμε την Καρδίτσα, αλλά κάθε φορά είναι διαφορετική»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στην Καρδίτσα για τους «16» του Basketball Champions League (10/2, 19:30) στάθηκε στις ιδιαιτερότητες του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θέλουμε να συνεχίσουμε την καλή πορεία μας στην Ευρώπη και βλέπουμε προφανώς τον αγώνα αυτόν πάρα πολύ σοβαρά. Η Καρδίτσα έδειξε με την Άλμπα μέσα στο Βερολίνο, ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο…

Έχουμε παίξει τόσα ματς… Γνωριζόμαστε καλά με την Καρδίτσα, αλλά η "κάθε φορά" είναι διαφορετική. Εμείς έχουμε δύο νέους παίκτες στο ρόστερ σε σχέση με την τελευταία μεταξύ μας αναμέτρηση, και πρέπει να κάνουμε καλή ανάλυση, και βεβαίως να σεβαστούμε τον αντίπαλο.

Θέλουμε πολύ τη νίκη, η οποία θα μας οδηγήσει στην επόμενη φάση του BCL, που είναι ο στόχος μας».