Μέλος Δ.Σ. Φενέρ: «Είμαστε σε επαφή με τον Χέιζ, αλλά το πιο σημαντικό είναι η ισορροπία»

Το μέλος της διοίκησης της Φενέρμπαχτσε αναφέρθηκε στην περίπτωση του Αμερικανού άσου, επιβεβαίωσε πως η τουρκική ομάδα είναι σε επαφή με τον παίκτη, αλλά έθεσε ως προτεραιότητα στο ρόστερ την ισορροπία.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Legend Futbol TV»:
«Ο Νάιτζελ είναι πρώην παίκτης μας και είμαστε σε επαφή μαζί του. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η εσωτερική ισορροπία είναι πάντα σημαντική για εμάς. Θα δούμε με την πάροδο του χρόνου αν υπάρχει πιθανότητα να βρεθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
🚨 Cem Ciritci: "Devon Hall'un 1-1.5 ay iyileşme süreci olacak."pic.twitter.com/Qj2AzMzLz1 https://t.co/zQm3nQdkOC— Euroleague Time (@euroleague_time) February 8, 2026