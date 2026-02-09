Μέλος Δ.Σ. Φενέρ: «Είμαστε σε επαφή με τον Χέιζ, αλλά το πιο σημαντικό είναι η ισορροπία»

Ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος της διοίκησης της Φενέρμπαχτσε, επιβεβαίωσε τις συζητήσεις της τουρκικής ομάδας με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά τόνισε πως το πιο σημαντικό είναι η ισορροπία στον σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Legend Futbol TV»:

«Ο Νάιτζελ είναι πρώην παίκτης μας και είμαστε σε επαφή μαζί του. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η εσωτερική ισορροπία είναι πάντα σημαντική για εμάς. Θα δούμε με την πάροδο του χρόνου αν υπάρχει πιθανότητα να βρεθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».