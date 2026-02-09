Ιτούδης: «Αναλαμβάνω την ευθύνη και ζητώ συγγνώμη, θα το γυρίσουμε»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μετά και τη νέα ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ απολογήθηκε στον κόσμο και τόνισε πως η ομάδα να ανακάμψει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Υπάρχουν πολλά δύσκολα πράγματα εναντίον μας, αλλά αυτή είναι και η έκτη συνεχόμενη ήττα μας και πρέπει να αντιδράσουμε αμέσως. Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς και θα το αλλάξουμε.



Θα προπονηθούμε, θα δεχτούμε την κριτική και θα δουλέψουμε σκληρά. Φυσικά πιστεύω, όλοι πιστεύουν πολύ στην ομάδα. Αυτή η ήττα είναι απαράδεκτη, είναι ντροπή το πώς εμφανιστήκαμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να εμφανιζόμαστε έτσι.



Ο καθένας από εμάς πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη και να αναλάβει την ευθύνη του. Η ομάδα θα δείχνει καλύτερη. Έχουμε τα εργαλεία. Έχω την υποστήριξη της διοίκησης και του ιδιοκτήτη».