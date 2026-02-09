Λέικερς: Χάνει και το ντέρμπι με τους Θάντερ ο Ντόντσιτς

Ο Σλοβένος γκαρντ θα απουσιάσει από δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση των «Λιμνάνθρωπων» μετά τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη.

Όπως ενημέρωσαν οι Λέικερς ο Λούκα Ντόντσιτς, υπέστη «ήπια» θλάση στον αριστερό μηριαίο και η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά από τον ιατρικό επιτελείο των «Λιμνάνθρωπων».

Έτσι, ο Σλοβένος γκαρντ μετά την αναμέτρηση με τους Ουόριορς, θα απουσιάσει και από το ντέρμπι με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (ξημερώματα Τρίτης 10/2), αφού οι Λέικερς δεν θέλουν να επιβαρύνουν τον σούπερ σταρ τους.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, άλλωστε πραγματοποιεί σεζόν για ΜVP, έχοντας 32.8 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 8.6 ασίστ ανά αγώνα σε 42 ματς και οι Λέικερς δεν θέλουν να τον χάσουν για μεγάλο διάστημα.