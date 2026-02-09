Οι Πίστονς αποδέσμευσαν τον Ντάριο Σάριτς

Ο Ντάριο Σάριτς μετακινήθηκε από τους Κινγκς στους Πίστονς στην trade deadline, όμως πριν από λίγη ώρα τα «Πιστόνια» ανακοίνωσαν την αποδέσμευσή του.
Οι Πίστονς ήθελαν να δεσμεύσουν τον Ντάνις Τζένκινς με κανονικό συμβόλαιο για το υπόλοιπο της σεζόν, δεδομένου ότι η προηγούμενη συμφωνία ήταν για two-way.
Έτσι, οι Πίστονς για να αδειάσουν θέση προχώρησαν στην αποδέσμευση του Ντάριο Σάριτς, που πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, κάτι που όπως είναι φυσικό προκαλεί συναγερμό και την Ευρώπη...
The Detroit Pistons are waiving Dario Saric to clear a roster spot for the standard NBA contract conversion of two-way guard Daniss Jenkins, league sources said. https://t.co/sTGqRGEgeI— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 8, 2026