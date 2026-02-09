Οι Πίστονς αποδέσμευσαν τον Ντάριο Σάριτς

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας πήραν την απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Κροάτη φόργουορντ, που πλέον βρίσκεται στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Ο Ντάριο Σάριτς μετακινήθηκε από τους Κινγκς στους Πίστονς στην trade deadline, όμως πριν από λίγη ώρα τα «Πιστόνια» ανακοίνωσαν την αποδέσμευσή του.

Οι Πίστονς ήθελαν να δεσμεύσουν τον Ντάνις Τζένκινς με κανονικό συμβόλαιο για το υπόλοιπο της σεζόν, δεδομένου ότι η προηγούμενη συμφωνία ήταν για two-way.

Έτσι, οι Πίστονς για να αδειάσουν θέση προχώρησαν στην αποδέσμευση του Ντάριο Σάριτς, που πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, κάτι που όπως είναι φυσικό προκαλεί συναγερμό και την Ευρώπη...