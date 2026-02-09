Ενίσχυση με Καμ Τόμας για τους Μιλγουόκι Μπακς

Ο 24χρονος γκαρντ, αφού δεν κατάφερε να γίνει trade από τους Μπρούκλιν Νετς, έμεινε ελεύθερος στην εκπνοή της deadline για τις ανταλλαγές και αφού «καθάρισε» από τους waivers ήρθε σε συμφωνία με τους Μπακς.
Έτσι, τα «Ελάφια» ενισχύουν το ρόστερ τους με έναν ικανότατο σκόρερ, που αναμένεται να βοηθήσει αρκετά την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το υπόλοιπο της σεζόν.
Free agent guard Cam Thomas has agreed to a deal with the Milwaukee Bucks, his agent Tony Ronzone of Wasserman tells ESPN. Thomas, 24, averaged 21.4 points per game over the last three seasons with the Nets. pic.twitter.com/ki1SIWBG6G— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2026