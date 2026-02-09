Ενίσχυση με Καμ Τόμας για τους Μιλγουόκι Μπακς

Σε μια σημαντική προσθήκη για το υπόλοιπο της σεζόν προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, που ήρθαν σε συμφωνία με τον Καμ Τόμας.

Ο 24χρονος γκαρντ, αφού δεν κατάφερε να γίνει trade από τους Μπρούκλιν Νετς, έμεινε ελεύθερος στην εκπνοή της deadline για τις ανταλλαγές και αφού «καθάρισε» από τους waivers ήρθε σε συμφωνία με τους Μπακς.

Έτσι, τα «Ελάφια» ενισχύουν το ρόστερ τους με έναν ικανότατο σκόρερ, που αναμένεται να βοηθήσει αρκετά την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το υπόλοιπο της σεζόν.