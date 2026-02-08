Έως και έναν μήνα εκτός ο Πάντερ στην Μπαρτσελόνα

Έως και έναν μήνα μπορεί να μείνει εκτός δράσης ο Κέβιν Πάντερ, όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αμερικανός γκαρντ επιβεβαίωσαν ότι υπέστη θλάση στον προσαγωγό του αριστερού μηρού, τραυματισμό που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπασκόνια.

Ο Πάντερ ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε από το παρκέ, με το ιατρικό επιτελείο να προχωρά άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να δείχνουν μυϊκή θλάση, που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα που υπολογίζεται από δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο Πάντερ πιθανότατα θα χάσει το Final Eight του Copa del Rey (19-22 Φεβρουαρίου), στερώντας από την ομάδα του έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διοργάνωση.

Φέτος ο Πάντερ μετράει 15.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 27’20” σε 27 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την Μπάρτσα.