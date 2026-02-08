Στο ρελαντί την Καρσίγιακα η Εφές

Η Αναντόλου Εφές είχε εύκολο έργο κόντρα στην Καρσίγιακα, με την ομάδα του Λάσο να κερδίζει με 98-81 δείχνοντας να βρίσκει τα πατήματα της μετά το κακό διάστημα.

Εύκολο απόγευμα για την Εφές. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο κέρδισε εύκολα την Καρσίγιακα εντός έδρας με 98-81 για την 19η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πλέον αρχίζει να κερδίζει το χαμένο έδαφος μετά το κακό διάστημα.

Η ομάδα της Πόλης ανέβηκε στο 11-8 και πάτησε για τα καλά στη 8άδα, με την Καρσίγιακα να πέφτει στο 4-15. Κορυφαίους για τους νικητές ο Σεημούς Χαζέρ (17π. 4ασ.). με τον Οσμάνι να συμπληρώνει 17 πόντους με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Γιάνγκ ήταν κορυφαίος με 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, με τον Σοκολόφσκι να συμπληρώνει 14 πόντους με 4 ριμπάουντ.

Πλέον η Εφές στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας παιχνίδι για την 28η αγωνιστική της Euroleague με την Βίρτους Μπολόνια (19:30, 12/2).