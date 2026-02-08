Ολυμπιακός: Θλάση ο Τζόσεφ και εκτός με Προμηθέα - Εκτιμάται τις επόμενες μέρες η κατάσταση του

Η ατυχία των... τραυματισμών - κυρίως στους γκαρντ - χτύπησε την πόρτα του Ολυμπιακού για ακόμα μια φορά την φετινή σεζόν. Ο Κόρι Τζόσεφ υπέστη θλάση στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και όπως γίνεται κατανοητό θα απουσιάσει από την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» κόντρα στο Προμηθέα (13:00).

Το διάστημα της απουσίας του Αμερικανού γκαρντ παραμένει άγνωστο και η κατάσταση του θα εκτιμηθεί τις επόμενες μέρες προκειμένου να γίνει γνωστο και το πόσο καιρό θα απουσιάσει.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού για το σημερινό παιχνίδι: Ουόρντ, Φουρνιέ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.