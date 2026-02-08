Σταυρόπουλος για Φέντερμαν: «Θρυλική φιγούρα για την ευρωπαϊκή κοινότητα του μπάσκετ»

Ο Χρήστος Σταυρόπουλος, General Manager της Αρμάνι Μιλάνο, με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στον χαμό του Ντέιβιντ Φέντερμαν, τονίζοντας πως ήταν μία θρυλική φιγούρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε: «Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια Φέντερμαν και στον οργανισμό της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την απώλεια του επί χρόνια στελέχους, Ντέιβιντ Φέντερμαν, ο οποίος για δεκαετίες ήταν θρυλική φιγούρα τόσο για την ισραηλινή όσο και για την ευρωπαϊκή κοινότητα του μπάσκετ.

Ήμουν εξαιρετικά τυχερός που τον γνώριζα εδώ και αρκετό καιρό, πρώτα ως πιστό αντίπαλο, μετά ως εκτιμώμενο συνάδελφο και τελικά ως φίλο.

Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπητέ μου φίλε Ντέιβιντ».