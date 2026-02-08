O Σενγκούν αποκάλεσε τη γυναίκα του διαιτητή «γα...νη σκύλα» και στη συνέχεια απολογήθηκε

Ο Αλπερέν Σενγκούν ξέφυγε στην αναμέτρηση των Ρόκετς με τους Σέλτικς και στη συνέχεια απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του.

Ο Τούρκος σέντερ έχασε τον έλεγχο στο ματς της ομάδας του Χιούστον κόντρα στους Κέλτες τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/2) κι αποκάλεσε τη γυναίκα του διαιτητή «γα...νη σκύλα» και στη συνέχεια φυσικά αποβλήθηκε.

Λίγες μέρες μετά ο Σενγκούν θέλησε να μαζέψει την κατάσταση, αναφέροντας: «Ήταν ανώριμο εκ μέρους μου. Ήταν μια στιγμή και είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω, αλλά ένιωσα άσχημα γι’ αυτό. Μερικές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, αλλά θα έπρεπε να το ξέρω καλύτερα. Το διόρθωσα και μετά πήγα στα αποδυτήρια και ζήτησα συγγνώμη. Της έσφιξα το χέρι και της είπα ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Απλά συνέβη στην ένταση της στιγμής. Τότε κατάλαβε και όλα πήγαν καλά και για τις δύο πλευρές».