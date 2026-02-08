Γιασικεβίτσιους για Φέντερμαν: «Είναι μία μεγάλη απώλεια…»

Τη θλίψη του για την απώλεια του Ντέιβιντ Φέντερμαν, για την οποία θρηνεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ, εξέφρασε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Συντετριμμένος λόγω της απώλειας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Με δηλώσεις του στο «Sports Channel», ο θρύλος της ομάδας και νυν τεχνικός της Φενέρμπαχτσε εξέφρασε την οδύνη του.



«Είμαι πολύ λυπημένος από τον θάνατο του Ντέιβιντ Φέντερμαν. Θέλω να στείλω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί τους, είναι μια μεγάλη απώλεια. Μοιραστήκαμε σπουδαίες στιγμές, ήταν μεγάλη τιμή. Έκανε το αδύνατο δυνατό για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, δεν θα είχε συμβεί χωρίς αυτόν και χωρίς την οικογένειά του. Είναι μεγάλη τιμή. Θα κουβαλάω τις αναμνήσεις μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου», επεσήμανε ο Λιθουανός.