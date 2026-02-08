Και τυπικά ελεύθερος ο Χέιζ: «Νέο ραντεβού με Φενέρ, σοβαρές προτάσεις από Παναθηναϊκό και Χάποελ»

Ο Αμερικανός άσος είναι και τυπικά ελεύθερος πλέον, αφού πέρασαν οι 48 ώρες από την αποδέσμευσή του από τους Μπακς, με τις ομάδες της Euroleague να φορτσάρουν για την απόκτησή του.
Όπως αναφέρει μάλιστα ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ζαφέρ Ερτάς, ο Χέιζ στη διάρκεια της Κυριακής θα έχει νέα συνάντηση με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία επίσης έχει μπει στο παιχνίδι για την απόκτησή του.
Την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν ήδη καταθέσει σοβαρές προτάσεις στον Αμερικανό άσο για να αποσπάσουν την υπογραφή του.
ÖZEL | Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos kulüplerinden ciddi teklifler alan eski oyuncusu Nigel Hayes-Davis ile bugün bir görüşme daha gerçekleştirecektir. pic.twitter.com/J6ei8yJ4VG— ZAFER ERTAŞ (@ZaferErtas_) February 8, 2026