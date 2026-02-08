Και τυπικά ελεύθερος ο Χέιζ: «Νέο ραντεβού με Φενέρ, σοβαρές προτάσεις από Παναθηναϊκό και Χάποελ»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις φέρεται να έχει νέο ραντεβού την Κυριακή (8/2) με τη Φενέρμπαχτσε, την ίδια ώρα που ήδη έχει στα χέρια του σοβαρές προτάσεις από Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός άσος είναι και τυπικά ελεύθερος πλέον, αφού πέρασαν οι 48 ώρες από την αποδέσμευσή του από τους Μπακς, με τις ομάδες της Euroleague να φορτσάρουν για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει μάλιστα ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ζαφέρ Ερτάς, ο Χέιζ στη διάρκεια της Κυριακής θα έχει νέα συνάντηση με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία επίσης έχει μπει στο παιχνίδι για την απόκτησή του.

Την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν ήδη καταθέσει σοβαρές προτάσεις στον Αμερικανό άσο για να αποσπάσουν την υπογραφή του.