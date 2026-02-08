Τάιρον Λου: «Βάλαμε τα κλάμματα με την ανταλλαγή του Ζούμπατς»

O Tάιρον Λου σε δηλώσεις του αποκάλυψε τις αντιδράσεις στον οργανισμό των Κλίπερς όταν ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή του Ζούμπατς στους Πέισερς

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς παραχωρήθηκε μέσω trade στους Πέισερς, με τον Μπένεντικτ Μάθουριν να μετακομίζει στο Λος Άντζελες για λογαριασμό των Κλίπερς.

Ο Κροάτης σέντερ είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι τριετές συμβόλαιο ύψους 58.6 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Κλίπερς, έχοντας στη φετινή regular season μέσο όρο 14.4 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε 43 συμμετοχές.

Λίγο πριν εκπνεύσει η trade deadline, ο Ζούμπατς έγινε ανταλλαγή στους Πέισερς, και ο προπονητής των Κλίπερς, Τάιρον Λου, αποκάλυψε τις αντιδράσεις στον οργανισμό όταν ολοκληρώθηκε το trade: «Ήταν πολύ δύσκολο. Βλέπω τον Ζούμπατς να μεγαλώνει εδώ από την πρώτη μέρα… Χθες πολλοί άνθρωποι στον οργανισμό έκλαιγαν! Ήταν μια δύσκολη μέρα για εμάς, μια μέρα γεμάτη συναισθήματα».