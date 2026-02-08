Οι Σίξερς άλωσαν την έδρα των Σανς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς πέρασαν από την έδρα των Φοίνιξ Σανς επικρατώντας με 103-109.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 22-24, ενώ με επί μέρους 25-34 στη δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 11 πόντων (47-58).

Στο δεύτερο μέρος οι Σανς, επιχείρησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους και μπήκαν ξανά στην διεκδίκηση της νίκης, όμως οι Σίξερς πήραν σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και έφυγαν από το Φοίνιξ με τη νίκη.

Ο Ζοέλ Εμπίιντ με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Φιλαδέλφεια 76ερς, με τον Ντίλον Μπρουκς να ξεχωρίζει για τους Σανς, έχοντας 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης