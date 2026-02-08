Ο Λεμπρόν κάλυψε την απουσία του Ντόντσιτς και οι Λέικερς πήραν το ντέρμπι με τους Ουόριορς

Με τον «Βασιλιά» να έχει ηγετικό ρόλο, οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαμψαν την αντίσταση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 105-99

Οι δύο ομάδες είχαν από μια σημαντικότατη απουσία, αφού οι Λέικερς παρατάχθηκαν χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς και οι Ουόριορς δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Στεφ Κάρι.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και με χαμηλό σκορ, με τους Ουόριορς να κλείνουν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 20-21, διατηρώντας το προβάδισμα του ενός πόντους μέχρι το ημίχρονο (41-42).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο όμως οι Λέικερς βγήκαν αφηνιασμένοι στο τρίτο δωδεκάλεπτο και με επί μέρους 38-29, ανέτρεψαν την κατάσταση και μπήκαν στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα οκτώ πόντων (79-71).

Οι Ουόριορς στο τελευταίο δωδεκάλεπτο άσκησαν μεγάλη πίεση στους Λέικερς, όμως οι «Λιμνάνθρωποι» άντεξαν και πανηγύρισαν τη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 32-19, με τους Ουόριορς να πέφτουν στο 28-25.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μόουζες Μούντι να ξεχωρίζει από την πλευρά των Ουόριορς, έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

