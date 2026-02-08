Με triple double του Γιόκιτς οι Νάγκετς άλωσαν το Σικάγο

Οι Ντένβερ Νάγκετς πέρασαν από την έδρα των Σικάγο Μπουλς επικρατώντας με 120-136, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σέντερ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ακόμη ένα triple double, έχοντας 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 17 ασίστ, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην άνετη επικράτηση της ομάδας του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Μπουλς ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί μέχρι και το τρίτο δωδεκάλεπτο όπου προηγήθηκαν με 104-97, όμως στην τέταρτη περίοδο οι «Ταύροι» κατέρρευσαν πλήρως.

Οι Νάγκετς ξεκίνησαν το τέταρτο δωδεκάλεπτο με σερί 2-20 (!) και έκαναν την ανατροπή, φτάνοντας στο φινάλε να πανηγυρίσουν μια άνετη νίκη, έχοντας κάνει επί μέρους 16-39.

Για τους Σικάγο Μπουλς ξεχώρισε ο Μάτας Μπουζέλις, που είχε 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε που ξεκίνησε στην βασική πεντάδα των Μπουλς, είχε 12 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης