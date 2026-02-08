Οι ασταμάτητοι Χόρνετς πέρασαν και από την έδρα των Χοκς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους, αφού άλωσαν την έδρα των Ατλάντα Χοκς (119-126) και έφτασαν τις εννιά συνεχόμενες νίκες!

Η ομάδα που εδρεύει στην Σάρλοτ έχει μεταμορφωθεί προς το καλύτερο μέσα στο 2026 και πλέον έχει ελπίδες να προλάβει ακόμη και την απευθείας είσοδο στα playoffs αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό.

Οι Χόρνετς δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Χοκς, όμως παρά την σθεναρή αντίσταση των γηπεδούχων, οι «σφήκες» βρήκαν επιθετικές λύσεις και έφτασαν σε ακόμη μια μεγάλη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Χόρνετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 25-28 και απέχουν τέσσερις νίκες μακριά από την 6 θέση και την απευθείας πρόκριση στα playoffs, ρίχνοντας τους παράλληλα τους Χοκς στο 26-28.

Ο Μάιλς Μπρίτζες με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς, έχοντας 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

