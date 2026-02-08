Οι Μάτζικ λύγισαν τους ανανεωμένους Τζαζ με ανατροπή

Οι Ορλάντο Μάτζικ έκαμψαν την αντίσταση των Γιούτα Τζαζ με 120-117, σε μια αναμέτρηση που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παρκέ και προηγήθηκαν με 33-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Τζαζ με επί μέρους 21-35 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +11 (54-65).

Στο δεύτερο μέρος οι Μάτζικ εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους, κάνοντας επί μέρους 33-29 για να φέρουν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (87-94), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Με την ψυχολογία και την έδρα υπέρ τους, οι Μάτζικ έτρεξαν επί μέρους 33-23 στην τελευταία περίοδο, ολοκληρώνοντας την ανατροπή τους για να πανηγυρίσουν μια αγχωτική νίκη απέναντι στους μαχητικούς Τζαζ.

Ο Πάολο Μπανκέρο με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Ορλάντο Μάτζικ, ενώ ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ στο ντεμπούτο του με τους Τζαζ είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης